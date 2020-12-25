Капитана сборной Казахстана дисквалифицировали на 2 года

Бауыржан Исламхан не сможет играть 2 года. Фото: facebook.com/alainfcae

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Исламхан пропустит следующие два года за допингового скандала в своем клубе аравийском "Аль-Айне". Данное решение вынес дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации, сообщил журналист Айдын Кожахмет в телеграмм-канале.

Сборная Казахстана является соперником сборной Украины в отборе к Кубку мира-2022.

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Бауыржан Исламхан забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 43 матчах за сборную Казахстана.