"Украину нужно проверить на допинг" – реакция сербских болельщиков на сокрушительное поражение

Украина сыграла лучший матч в истории

Сербские болельщики шокированы результатом матча с Украиной (0:5) и призывают главного тренера Младена Крстаича подать в отставку, так как он неспособен обеспечить положительный результат с национальной командой.

Раскритиковали фаны сербской сборной и своих футболистов, но при этом высказали предположение, что в победе украинской сборной не все так чисто. Об этом пишет "Сегодня"

Ming: "Когда я увидел стартовый состав, то понял, что Сербия будет играть на победу с Украиной. И это замечательно. У нас очень сильная команда и мы должны играть со стороны силы. Даже на выезде против таких команд как Украина и Португалия. Но все нужно делать с умом. Кто просил выпускать три защитника на такой матч?! Было понятно, что Украина будет разрывать фланги и смещать игру из центра. Крстаич просто провалил матч своими "гениальными" тренерскими наработками. Пора ему уходить. И не только из нашей сборной, а из футбола вообще. И вместе с собой забрать своих любимчиков".



Bugarin: "Худший день в истории Сербии. Футбольной, конечно. Украинцы делали все, что хотели. Еще вчера я даже не знал, кто такой Цыганков, а теперь запомню этого парня на всю жизнь. Именно с его двух голов все началось. Самое обидное, что Цыганков удивил не только нас, простых болельщиков, но и тренерский штаб Сербии. Такое ощущение, что никто не ждал от этого парня такой активности. Я же посмотрел после матча, а этот самый Цыганков – один из лучших игроков украинского чемпионата. Как можно было не подготовиться к противостоянию с этим парнем? Это просто ужас. Мы были слишком самоуверенны, слишком зазнались. Но нас опустили на самое дно".

Dudik: "Не удивлюсь, если окажется, что украинцы отравили наших футболистов. Уж слишком странно все это выглядело. Не хочу казаться идиотом со своими теориями заговоров, но вам не кажется, что все наши футболисты вдруг разучились играть и еле двигались по полю? Есть и другой вариант: украинцы используют допинг. Обратите внимание, что когда наши уже давно устали, Украина продолжала атаковать и бежать вперед. Меня это удивило, они должны были остановиться, ведь сезон закончился, сил мало… На месте нашей федерации футбола я бы официально потребовал проверить Украину на допинг!"

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Поражение со счетом 0:5 стало самым крупным в истории сборной Сербии.