"Украину атакуют сейчас". Малиновский призвал помочь украинской армии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский призвал распространять информацию о вторжении войск РФ на территорию Украины.
Также разместил ссылку на реквизиты для финансовой помощи украинской армии в противодействии войскам РФ. Виталий Миколенко ретвитнул эту информацию.
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"Украину атакуют сейчас. Пожалуйста, распространяйте эту информацию и молитесь за нашу страну", - написал Малиновский в Twitter.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
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