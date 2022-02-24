"Украину атакуют сейчас". Малиновский призвал помочь украинской армии

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский призвал распространять информацию о вторжении войск РФ на территорию Украины.

Также разместил ссылку на реквизиты для финансовой помощи украинской армии в противодействии войскам РФ. Виталий Миколенко ретвитнул эту информацию.

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"Украину атакуют сейчас. Пожалуйста, распространяйте эту информацию и молитесь за нашу страну", - написал Малиновский в Twitter.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.