Украинскую теннисистку дисквалифицировали пожизненно

Елена Плоскина занимала 821 место в мировом рейтинге

Украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно отстранили от тенниса за организацию договорных матчей.

Об этом пишет "Украинская правда".

Расследование установило, что 22-летняя теннисистка, которая в настоящее время занимает 821 место в рейтинге ITF World Tennis, свела другого спортсмена с коррупционером, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом.

Преступления произошли в октябре 2016-го.

Кроме того, Плоскину признали виновной в том, что она не сообщила в антикоррупционные органы о еще 2 похожих случая с договорными матчами, о которых была информирована.

Пожизненная дисквалификация включает в себя запрет на посещение любых официальных турниров, организованных или одобренных руководящими теннисными органами. Кроме этого, Плоскина должна заплатить $20 тыс. штрафа.

Последний раз Плоскина выходила на корт в 2018-м на домашнем 15-"тысячнике" в Черноморске, где из квалификации дошла до четвертьфинала.

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Лучшей позицией украинки в ​​рейтинге WTA было 698 место в октябре 2014-го.