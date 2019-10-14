Украинскому тренеру указали на дверь в "Спартаке"

Сергей Кузнецов не входит в планы нового тренера "Спартака". Фото: из открытых источников

Сергей Кузнецов не будет работать в тренерском штабе "Спартака" будущего главного тренера Доменико Тедеско. Украинский тренер уже попрощался с московской командой.

Об этом пишет "Динамомания"

После отставки Олега Кононова с поста главного тренера "Спартака" исполняющим обязанности был назначения именно Сергей Кузнецов. На этой должности был только один матч. В "Спартаке" 37-летний тренер работал с 2018 года на должности ассистента Кононова.

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Сергей Кузнецов - бывший украинский футболист. Играл за "Ференцварош", "Карпаты", "Ворсклу", "Шериф", "Аланию", "Металлист", "Говерлу и" Севастополь ". Работал помощником тренера в" Арсенале "Тула, и" Спартак "Москва.