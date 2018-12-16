Украинскому футзалисту прострелили ногу после конфликта с фанатами

В Сумах после матча футзальной первой лиги между "Коброй" и "Food Centre-СумДУ" на игроков харьковского клуба было совершенно нападение.

Один из футболистов получил пулевое ранение в ногу.

Конфликт возник между болельщиками и игроками команды. Для разрешения конфликта тренер команды обратился в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко подтвердила, что факт повреждения ноги был. Но заявления от пострадавшего не поступало, сообщает "Данкор Онлайн".

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Проверка обстоятельств дела продолжается.