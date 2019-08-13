Украинский защитник отказал итальянским и английским клубам ради перехода в российский чемпионат

Иван Ордец провел 5 матчей за сборную Украины

Украинский защитник "Динамо" Москва Иван Ордец рассказал, в какие еще клубы мог перейти.

"Кроме вариантов из России, рассматривал" Брайтон "и" Ньюкасл ". Но они только выражали интерес, а переговоры не сдвинулись с места. О "Селтике" в мае кто-то "утку" запустил.

Этим летом из европейских клубов я был ближе к "Дженоа". Но хорошо, что в итоге попал в русскоязычную страну", - передает слова Ивана Ордеца Sport24.ru.

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Иван Ордец перешел в московское "Динамо" летом этого года из "Шахтера". Пока украинец не сыграл за новый клуб ни минуты.