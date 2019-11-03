Украинский тренер выиграл чемпионат Казахстана

 
Ексклюзивы
1/5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
3 Просмотров: 4023
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1314
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 756
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4059
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 432
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1125
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3069
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1890
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 954
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
"Барселона" громко опозорилась в Испании
"Барселона" громко опозорилась в Испании
Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко
Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко
Скандальный украинец забил дебютный гол в России
Скандальный украинец забил дебютный гол в России
"Шахтер" вторым составом победил "Карпаты"
"Шахтер" вторым составом победил "Карпаты"
Южная Африка стала трехкратным обладателем Кубка мира по регби
Южная Африка стала трехкратным обладателем Кубка мира по регби
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 432
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3069
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1890
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
03 ноября 2019
Просмотров: 351
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
воскресенье, 03 ноября 2019 14:41

Украинский тренер выиграл чемпионат Казахстана

  Комментировать
Украинский тренер выиграл чемпионат Казахстана
Роман Григорчук привел "Астану" к чемпионству. Фото: социальные сети

"Астана" победила Тобол в рамках 32-го тура чемпионата Казахстана и досрочно оформила чемпионство. Единственный гол в матче забил Логвиненко в первом тайме. Об этом сообщает "Футбол 24"

Таким образом, "Астана" украинского тренера Романа Григорчука оформила чемпионство, поскольку отрыв от второго "Кайрата2 составляет 4 очка за тур до завершения турнира. Отметим, что "Кайрат" провалился в матче против "Иртыша", разгромно проиграв 0: 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинца уволили с поста главного тренера сборной Молдовы

Роман Григорчук известный своей работой с "Металлургом" Запорожье и "Черноморцем", "Габала" Одесскую команду выводил в групповой этап Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский тренер выиграл чемпионат Казахстана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 84072
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 24058
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 17712
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 5 Просмотров: 15120
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 11565
Спорт
Степаненко пригрозил арбитру после матча с "Динамо"
Степаненко пригрозил арбитру после матча с "Динамо" Просмотров: 180
Свитолина – Барти финал Итогового турнира – 4:5, 3:4 (Второй сет)
Свитолина – Барти финал Итогового турнира – 4:5, 3:4 (Второй сет)
 Просмотров: 630
"Барселона" громко опозорилась в Испании
"Барселона" громко опозорилась в Испании
 Просмотров: 423
Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко
Альварес нокаутировал Ковалева: чем это грозит Ломаченко
 Просмотров: 1818
Скандальный украинец забил дебютный гол в России
Скандальный украинец забил дебютный гол в России
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
6
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
5
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
4
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
3
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
Голосов: 634
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua