Украинский тренер выиграл чемпионат Казахстана

Роман Григорчук привел "Астану" к чемпионству. Фото: социальные сети

"Астана" победила Тобол в рамках 32-го тура чемпионата Казахстана и досрочно оформила чемпионство. Единственный гол в матче забил Логвиненко в первом тайме. Об этом сообщает "Футбол 24"

Таким образом, "Астана" украинского тренера Романа Григорчука оформила чемпионство, поскольку отрыв от второго "Кайрата2 составляет 4 очка за тур до завершения турнира. Отметим, что "Кайрат" провалился в матче против "Иртыша", разгромно проиграв 0: 5.

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Роман Григорчук известный своей работой с "Металлургом" Запорожье и "Черноморцем", "Габала" Одесскую команду выводил в групповой этап Лиги Европы.