Украинский теннисист отказался от услуг авиакомпании Ryanair

Стаховский осудил действия авиаперевозчика.Фото: btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский возмущен событиями в Минске, где из-за угроз быть сбитым вынужден был совершить незапланированную посадку самолет компании Ryanair. Белорусские власти даже отправили на перехват истребитель.

Самолет совершил вынужденную посадку. Всех пассажиров из него вывели, после чего проверили, но ничего подозрительного не нашли. Авиалайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс. На его борту был белорусский оппозиционер, главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его арестовали.

В авиакомпании сделали вид, что ареста не было. В пресс-релизе, который вышел после инцидента, о Протасевиче нет ни слова. "Все пассажиры вышли из самолета для его проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении Ryanair.

"Какая ложь. Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса. Некоторые из них были арестованы в Минске. Как можно публиковать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята", - написал Сергей Стаховский в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец впервые за два года пробился в основную сетку турнира Большого шлема

В январе Сергей Стаховский после трехлетнего перерыва первым из украинцев пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Личный рекорд Сергея Стаховского на Австралийском турнире Большого шлема - третий круг 2011 года. В третий раунд доходил и Александр Долгополов.