Украинский теннисист отказался от услуг авиакомпании Ryanair

 
Ексклюзивы
1/5
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 279
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 558
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 360
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1287
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 846
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2367
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 765
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 378
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1494
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 342
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 603
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 15:26

Украинский теннисист отказался от услуг авиакомпании Ryanair

  Комментировать
Украинский теннисист отказался от услуг авиакомпании Ryanair
Стаховский осудил действия авиаперевозчика.Фото: btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский возмущен событиями в Минске, где из-за угроз быть сбитым вынужден был совершить незапланированную посадку самолет компании Ryanair. Белорусские власти даже отправили на перехват истребитель.

Самолет совершил вынужденную посадку. Всех пассажиров из него вывели, после чего проверили, но ничего подозрительного не нашли. Авиалайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс. На его борту был белорусский оппозиционер, главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его арестовали.

В авиакомпании сделали вид, что ареста не было. В пресс-релизе, который вышел после инцидента, о Протасевиче нет ни слова. "Все пассажиры вышли из самолета для его проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении Ryanair.

"Какая ложь. Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса. Некоторые из них были арестованы в Минске. Как можно публиковать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята", - написал Сергей Стаховский в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец впервые за два года пробился в основную сетку турнира Большого шлема

В январе Сергей Стаховский после трехлетнего перерыва первым из украинцев пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Личный рекорд Сергея Стаховского на Австралийском турнире Большого шлема - третий круг 2011 года. В третий раунд доходил и Александр Долгополов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский теннисист отказался от услуг авиакомпании Ryanair». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 9414
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 8766
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 6462
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4995
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4968
Спорт
Голкипер "Зари" стал игроком "Санкт-Паули"
Голкипер "Зари" стал игроком "Санкт-Паули"
Тренер Испании сказал, почему не взял Рамоса на Евро
Тренер Испании сказал, почему не взял Рамоса на Евро Просмотров: 153
Сборную Беларуси могут выгнать из хоккейного чемпионата мира
Сборную Беларуси могут выгнать из хоккейного чемпионата мира Просмотров: 306
Кто убил "Металлист"
Кто убил "Металлист" Просмотров: 387
Стало известно, сколько можно заработать на "Ролан Гаррос"
Стало известно, сколько можно заработать на "Ролан Гаррос" Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1025
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть