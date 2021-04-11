Украинский талант забил гол за "Нюрнберг"

Эрик Шуранов ярко заявил о себе на молодежном уровне. Фото imago-images.de

Украинский нападающий "Нюрнберга" Эрик Шуранов отметился голом в ворота "Вюрцбургер Киккерс" в 28-м туре второй бундеслиги Германии.

Это второй мяч 19-летнего футболиста в составе первой команды "Нюрнберга". Раньше он много забивал на молодежном уровне.

В этом сезоне Шуранов забил 2 гола в 8 матчах.

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Эрик Шуранов вместе с родителями живет в Германии. Его несколько раз вызывали в молодежную сборную Украины. Ранее была информация, что он планирует выступать за Германию.