Украинский стрелок выиграл "бронзу" на Параолимпиаде

Алексей Денисюк выиграл 24-ю "бронзу" для Украины. Фото: Facebook Алексей Денисюк

Украинский спортсмен 32-летний Алексей Денисюк стал бронзовым призером на Параолимпиаде в Токио.

Денисюк стал третьим в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 м.

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Украинец вошел в тройку лидеров и гарантировал себе медаль. Денисюк в борьбе за "серебро" уступил поляку Шимону Совински. Параолимпийским чемпионом стал китайский спортсмен Хуан Син, установившим новый параолимпийский рекорд.

Украинец защитил звание бронзового параолимпийского призера, которое он получил в Рио. Для украинской сборной эта медаль стала 78-й на Параолимпиаде - 19 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовых. Украина остается на пятой строчке в общем медальном зачете.