Украинский стрелок попал в чужую мишень и занял последнее место в финале Олимпиады

Сборная Украины осталась без медалей на Олимпиаде в стрельбе из винтовки лежа.

Украинский спортсмен 28-летний Сергей Кулиш занял последнее восьмое место в финальном раунде.

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В начале стрельб Кулиш держался в первой тройке, но потом выстрелил в чужую мишень. Украинец показал результат 402,2.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.