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среда, 26 декабря 2018 22:59

Украинский шахматист обыграл чемпиона

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Украинский шахматист обыграл чемпиона
Адам Тухаев победил в первом раунде. Фото: "Обозреватель"

Украинский гроссмейстер Адам Тухаев обыграл титулованного норвежца Магнуса Карлсена в первом раунде чемпионата мира по шахматам в дисциплинах блиц и рапид.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Тухаев оказался сильнее соперника в рапиде, играя белыми. Благодаря этой победе в активе у Туханов два очка после четырех матчей первого раунда, сообщает "Апостроф".

Турнир по рапиду пройдет до 28 декабря, по блицу - с 29 до 31 декабря.

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28-летний Карлсен является действующим чемпионом мира по блицу. Он занимает первое место в рейтинге международной шахматной федерации (ФИДЕ) в рапиде, блице и классических шахматах.

30-летний Тухаев трижды становился призером командного чемпионата Украины.

10 ноября 1985 мира объявили о появлении нового чемпиона мира по шахматам. Им стал 23-летний гроссмейстер Гарри Каспаров. Он выиграл матч у предыдущего чемпиона Анатолия Карпова - 13:11.

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