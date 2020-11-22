Украинский пловец побил рекорд Европы

Михаил Романчук является самым титулованным украинским пловцом. Фото АР

Украинский пловец Михаил Романчук, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, установил новый рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем. Это произошло на соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште.

Украинец финишировал с временем 7 минут 25,73 секунды, и на 3,5 секунды опередил достижения француза Янника Аньело, рекорд которого никто не мог превзойти в течение восьми лет. Об этом сообщает radiosvoboda.org

Лишь 5 сотых секунды проиграл Романчуку норвежец Генрик Кристиансен, а бронзовый призер, австриец Феликс Обек, отстал более чем на 6 секунд.

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Ранее в ноябре Романчук дважды обновил рекорд Украины на дистанции 400 метров вольным стилем.