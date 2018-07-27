Украинский нападающий забил фантастический мяч в Лиге Европы

Малиновский открыл счет в матче против "Фоли". Фото: ТСН

Украинец отличился красивым голом в матче квалификационного раунда Лиги Европы.

"Полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский помог своей команде разбить "Фолу" (5:0).

Команда Малиновского отгрузила гостям 5 мячей, а украинец начал разгром люксембуржцев уже на 4-й минуте, забив эффектным выстрелом со штрафного удара.

В итоге "Генк" разбил "Фолу" со счетом 5: 0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы", - сообщает "Футбол24".

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