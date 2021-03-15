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понедельник, 15 марта 2021 14:29

Украинский легионер "Ференцвароша" травмировался накануне матчей сборных

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Украинский легионер &quot;Ференцвароша&quot; травмировался накануне матчей сборных
Александр Зубков сыграл в чемпионате Венгрии 20 матчей, забил 3 мяча. Фото: "Ференцварош"

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков получил повреждение.

"У Зубкова травмировано бедро , надеюсь, не серьезно, но это станет ясно только в ближайшие дни", – сказал главный тренер команды Сергей Ребров.

В последнем матче "Ференцварош" победил "Пакш" – 5:2. Зубков вышел в старте, но был заменен в перерыве.

Ранее он был внесен в расширенный список сборной Украины на мартовские матчи.

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В марте сборная Украины сыграет на выезде с Францией - 24 марта, дома с Финляндией - 28 марта, Казахстаном - 31 марта. Победитель группы получит прямую путевку на Кубок мира в Катаре, который состоится в 2022 году.

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15
марта

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