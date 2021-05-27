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четверг, 27 мая 2021 14:40

Украинский легионер "Аталанты" не сыграет на Евро

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Украинский легионер &quot;Аталанты&quot; не сыграет на Евро
Украинский легионер "Аталанты" не сыграет на Евро

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко не сыграет на Евро-2020/21.

Коваленко пропустит турнир из-за мышечной травмы, сообщает Zbirna.com.

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Футболист, пропустивший финиш клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где ему сделали МРТ.

Вердикт - частичный разрыв задней поверхности бедра. Только с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Виктор Коваленко перешел в "Аталанты" в начале 2021 года. За пол года принял участие только в одном матче, когда вышел на последние минуты на замену. До этого семь сезонов играл за "Шахтер".

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