Шевченко вызвал Безуса в сборную

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Безус вместе с другими игроками прибудет в лагерь сборной в Харькове.

28 мая сборная начнет заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

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Роман Безус стал лучшим футболистом "Гента" во время финальных конференций чемпионата Бельгии. Он забивал и отдавал пасы почти в каждом матче. Кроме него в клубе выступает еще один сборник – форвард Роман Яремчук.