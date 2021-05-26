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среда, 26 мая 2021 12:12

Шевченко вызвал Безуса в сборную

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Шевченко вызвал Безуса в сборную
Роману Безусу к лицу желто-синие цвета. Фото: kaagent.be.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Безус вместе с другими игроками прибудет в лагерь сборной в Харькове.

28 мая сборная начнет заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

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Роман Безус стал лучшим футболистом "Гента" во время финальных конференций чемпионата Бельгии. Он забивал и отдавал пасы почти в каждом матче. Кроме него в клубе выступает еще один сборник – форвард Роман Яремчук.

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Дата
26
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