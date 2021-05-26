Обыграем Украину 3:1 – тренер Нидерландов

Франк Де Бур не слишком удачно тренировал "Интер" и "Кристал Пэлас". Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур считает, что его сборная уверенно обыграет сборную Украины.

– Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф.

В Северной Македонии выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию, – сказал Де Бур.

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Матч Украина – Нидерланды состоится 13 июня в Амстердаме, начало в 22:00. Украина ранее дважды встречалась с Нидерландами. В 2008 году в гостях наши футболисты проиграли – 0:3, а в 2010-м дома сыграли вничью – 1:1.