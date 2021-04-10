Украинский клуб из оккупированного Росиией города посвятил победу принцу Филиппу

"Таврию" зимой возглавил Олег Федорчук. Фото: "Таврия"

Симферопольская "Таврия" посвятила победу над "Балканами" (2:0) в матче Второй лиги принцу Филиппу.

Вчера принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 99-м году жизни.

"Таврия" обыграла "Балканы" на выезде со счетом 2:0. Голами в составе симферопольцев отметились Максим Богданов и Евгений Белоконь.

Главным тренером "Таврии" является Олег Федорчук, который известен как любитель английского футбола и фанат "Ливерпуля".

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После победы над "Балканами" "Таврия" занимает третье место в группе "Б" Второй лиги. В активе команды Олега Федорчука 30 очков. Лидирует харьковский "Металл" – 35 очков.