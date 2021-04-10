Украинский клуб из оккупированного Росиией города посвятил победу принцу Филиппу

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 162
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 729
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2133
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 648
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 801
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2124
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1917
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 684
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 918
Фото
Все фото
26
21
24
17
5
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Видео
Все видео
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации
Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации
"Рома" победила "Аякс" и другие результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
"Рома" победила "Аякс" и другие результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Роналду помог "Ювентусу" одержать важную победу
Роналду помог "Ювентусу" одержать важную победу
ПСЖ перестрелял "Баварию" в Мюнхене, "Челси" обыграл "Порту"
ПСЖ перестрелял "Баварию" в Мюнхене, "Челси" обыграл "Порту"
Интервью
1/5
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Просмотров: 540
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2133
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 621
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 252
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 09:34

Украинский клуб из оккупированного Росиией города посвятил победу принцу Филиппу

1 Комментировать
Украинский клуб из оккупированного Росиией города посвятил победу принцу Филиппу
"Таврию" зимой возглавил Олег Федорчук. Фото: "Таврия"

Симферопольская "Таврия" посвятила победу над "Балканами" (2:0) в матче Второй лиги принцу Филиппу.

Вчера принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 99-м году жизни.

"Таврия" обыграла "Балканы" на выезде со счетом 2:0. Голами в составе симферопольцев отметились Максим Богданов и Евгений Белоконь.

Главным тренером "Таврии" является Олег Федорчук, который известен как любитель английского футбола и фанат "Ливерпуля".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кем был принц Филипп и почему брак с королевой Елизаветой II войдет в историю

После победы над "Балканами" "Таврия" занимает третье место в группе "Б" Второй лиги. В активе команды Олега Федорчука 30 очков. Лидирует харьковский "Металл" – 35 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский клуб из оккупированного Росиией города посвятил победу принцу Филиппу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

В России разбился президентский самолет

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Распалась одна из самых великих групп в истории

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

Украина стала членом ВТО

Первые спички содержали токсическое вещество

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 13699
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 10044
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 5373
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 5193
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
6
 Просмотров: 3834
Спорт
Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста
Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста Просмотров: 45
Ребров назвал страну, куда не поедет работать
Ребров назвал страну, куда не поедет работать Просмотров: 621
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
 Просмотров: 1485
Сегодня у Луческу могут быть проблемы
Сегодня у Луческу могут быть проблемы
 Просмотров: 684
УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21
УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
Стерненко выпустили из СИЗО
7
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
2
Чужі
2
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
Голосов: 523
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть