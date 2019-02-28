Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт

Тащи рассказал о смене гражданства. Фото: unn.com.ua

Украинский полузащитник "Дуйсбурга" Борис Тащи рассказал, что имел возможность сменить гражданство. Он мог получить российский паспорт.

"Так сложилась ситуация: московское Динамо в тот момент было хорошей командой, которая участвовала в еврокубках. Да и язык мне ближе. Плюс там был Воронин - человек, который мог помочь адаптироваться. Жалею я или нет? Наверное, если бы в 18 лет я перешел в Боруссию, стал бы другим человеком.

Подписал контракт с "Динамо", провел две тренировки - и понял, что ничего не получится. Когда я, так и не сыграв в аренде в Ужгороде, вернулся в Москву, команду принял Черчесов. Он, кстати, хорошо ко мне относился. Но там был вопрос лимита", – отметил футболист в комментарии для портала sport24.ru.

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"Теоретически можно было взять российский паспорт - тогда бы я остался в Динамо. Но я этого не сделал. И, считаю, правильно. Я украинец, у меня семья в Украине. Почему я должен брать паспорт? В общем, взял вектор на Европу", – сказал Тащи.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии намерена заиграть Тащи.

В текущем сезоне на счету украинца 14 матчей за "Дуйсбург", в которых он отличился 1 забитым мячом.

В Украине Тащи защищал цвета одесского "Черноморца".