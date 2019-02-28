Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2484
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 783
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1989
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 729
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3159
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1575
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
8
6
4
16
14
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Капитан &quot;Реала&quot; объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Капитан "Реала" объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Видео
Все видео
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете
Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1206
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1422
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1323
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4293
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2970
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1368
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 14:09

Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт

  Комментировать
Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт
Тащи рассказал о смене гражданства. Фото: unn.com.ua

Украинский полузащитник "Дуйсбурга" Борис Тащи рассказал, что имел возможность сменить гражданство. Он мог получить российский паспорт.

"Так сложилась ситуация: московское Динамо в тот момент было хорошей командой, которая участвовала в еврокубках. Да и язык мне ближе. Плюс там был Воронин - человек, который мог помочь адаптироваться. Жалею я или нет? Наверное, если бы в 18 лет я перешел в Боруссию, стал бы другим человеком.

Подписал контракт с "Динамо", провел две тренировки - и понял, что ничего не получится. Когда я, так и не сыграв в аренде в Ужгороде, вернулся в Москву, команду принял Черчесов. Он, кстати, хорошо ко мне относился. Но там был вопрос лимита", – отметил футболист в комментарии для портала sport24.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали рейтинг самых дорогих украинских форвардов

"Теоретически можно было взять российский паспорт - тогда бы я остался в Динамо. Но я этого не сделал. И, считаю, правильно. Я украинец, у меня семья в Украине. Почему я должен брать паспорт? В общем, взял вектор на Европу", – сказал Тащи.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии намерена заиграть Тащи.

В текущем сезоне на счету украинца 14 матчей за "Дуйсбург", в которых он отличился 1 забитым мячом.

В Украине Тащи защищал цвета одесского "Черноморца".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 28006
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 22977
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 17037
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 2 Просмотров: 14221
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 9948
Спорт
Украинский футболист рассказал, нарушал ли закон, играя в Крыму
Украинский футболист рассказал, нарушал ли закон, играя в Крыму Просмотров: 18
Тренер "Челси" объяснил, почему наказал Кепу
Тренер "Челси" объяснил, почему наказал Кепу Просмотров: 198
"Ноль шансов" - экс-тренер "Динамо" не верит в команду в матчах с "Челси"
"Ноль шансов" - экс-тренер "Динамо" не верит в команду в матчах с "Челси" Просмотров: 297
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
 Просмотров: 144
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
"Крыму нужно дать автономию" - депутат Европарламента
Голосов: 23
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua