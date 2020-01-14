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вторник, 14 января 2020 20:11

Украинский хоккеист забил гол-шедевр

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Украинский хоккеист забил гол-шедевр
Несмотря на поражение "Ледяные Волки" отличились красивой шайбой. Фото: из открытых источников

В рамках очередного тура Украинской хоккейной лиги "Ледяные Волки" уступили "Кременчуге" -2: 12.

Лига решила оснастить камерами не только экипировку судей, но и самих игроков. В результате фанаты получили возможность увидеть действия на льду глазами хоккеистов.

Форвард киевлян Борис Андрющенко получил отличный пас от Тимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот "Кременчуга", сравняв счет на табло в первом периоде.

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После 26 туров УХЛ лидером является "Кременчуг", который набрал 69 очков. Вслед за ним следят "Днепр" и "Донбасс", которые имеют 55 и 54 очка соответственно. "Ледяные Волки" занимают 5 место имея в своем активе 14 пунктов.

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