Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

В лицо Терри Савчука шайба попадала 400 раз. Фото nhl.com

8 января 1950 года в НХЛ дебютировал знаменитый вратарь украинского происхождения – Терри (Тарас) Савчук. В списке 100 лучших хоккеистов НХЛ занимает 9 место.

8 января 1950 года "Детройт Ред Уингз" остался без вратаря – травму получил ветеран Гарри Лумли. На матч против "Бостон Брюинз" по фарм-клубу "Индианаполис Кепиталз" вызвали 20-летнего потомка украинских переселенцев, уроженца почти украинского Виннипега (15% населения – украинцы) Терри Савчука. Дебют прошел так себе: явных ошибок будущая звезда не допускала, но две шайбы в собственные ворота забросили защитники "Детройта". Терри отправили обратно, чтобы в следующем сезоне забрать окончательно в Детройт.

Его считают вратарем номер один мирового хоккея. Легендарный игрок "Детройта" в списке лучших в истории НХЛ находится на девятом месте. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. Лучший вратарь НХЛ 1952, 1953, 1955 и 1965 годов. В своем дебютном сезоне в 70 матчах пропустил в среднем меньше одной шайбы за игру. К хоккею привлек старший брат Николай. После преждевременной смерти брата Терри пришел на тренировку детской команды в его доспехах.

Имел множество болезней — одну руку короче другой, поврежденный позвоночник и артрит. Принципиально отказывался от маски. Имел несколько сотен шрамов и изуродованное лицо. После удара шайбы в глаз стал хуже видеть

Имел множество болезней — одну руку короче другой, поврежденный позвоночник и артрит. Принципиально отказывался от маски. Имел несколько сотен шрамов и изуродованное лицо. После удара шайбы в глаз стал хуже видеть. Только в лицо шайба попадала более 400 раз. Из-за больного позвоночника "изобрёл" современную вратарскую стойку — раньше вратари стояли на хоккейных воротах в полный рост и только Терри догадался согнуться.

В 1954 году Савчук попал в ужасную аварию, следствием которой стали переломанные ребра и пальцы, сотрясение мозга, вывернутые плечи и ноги, а вдобавок – сломанное ребро прохромило легкие. Когда реаниматолог увидел пациента, ему показалось, что в операционную вместо живого человека по ошибке прикатили кучу органов. В этот раз в лечение команда "Детройт Ред Уингз" вложила огромные средства. Терри Савчука собрали, поставили на ноги, и уже в 1955 году голкипер вернулся на лед, чтобы с командой в третий раз завоевать Кубок Стэнли.

Защитник "Детройта" Дуг Баркли вспоминал:

– Терри был самым жестким противником, которого вы когда-нибудь встречали. Помню одну игру против "Торонто". Обычно он надевал на матч обычную бейсбольную перчатку как ловушку: у них вырез с тыльной стороны, никакой защиты! Когда Юки накрыл шайбу, какой-то болван из "Кленовых листьев..." проехался коньком прямо по руке, порезав сухожилие. Кровь была повсюду. Я помог Терри доехать до скамейки запасных и из-за глубокой раны фактически видел белое сухожилие. Снова Юки зашивали, но на следующий год он вернулся и играл лучше, чем когда-либо.

На долгие годы он стал любимцем публики, которую обожала за смелость, мужество, отличную реакцию. 1955 Терри обменивают в "Бостон". Он падает духом. Очередная страшная болезнь – монокулез, увеличение лимфатических узлов и постоянная лихорадка, сделала из застенчивого парня настоящего отшельника.

Терри не вел образцовый образ жизни – пил, курил, особенно в последние годы. На вопрос сына Джерри, почему он не соблюдает режим, вратарь ответил философски:

"А мне платят за игру, а не за образ жизни".

– В хоккейной коробке в тот период не было более акробатического вратаря, – вспоминал спортивный комментатор Трент Фрайн. – Он не двигался вовсю, словно взрываясь и превращаясь в бешеный выброс энергии. Напротив – играл технологически: вниз перчатка, вверх, над клюшкой, отставленный локоть, а также вверх нацеленный наколенник; иногда Юки казался ветряной мельницей, которая шайбу останавливал чем-либо. Всю игру он проводил в напряжении: кричал на товарищей по команде, приседая, выпрямляясь, ныряя, выцарапываясь. За три периода его бледное лицо всегда вырисовывалось и запечатлевалось в память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

За карьеру провел 103 "сухих" матча. В 1970 году подрался с коллегой по команде "Нью-Йорк Рейнджерс" и едва ли не единственным другом Роном Стюартом. Во время потасовки упал на железную решетку и отбил печень. Вскоре скончался в больнице 40-летним.