Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 333
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1656
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3528
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3069
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1161
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 540
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 6480
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 10350
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1314
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10944
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой
Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой
"Милан" победил команду Моуриньо
"Милан" победил команду Моуриньо
Президент украинского клуба забил красивый гол
Президент украинского клуба забил красивый гол
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4248
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3528
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1998
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3222
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1683
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 252
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 11:09

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

  Комментировать
Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой
В лицо Терри Савчука шайба попадала 400 раз. Фото nhl.com

8 января 1950 года в НХЛ дебютировал знаменитый вратарь украинского происхождения – Терри (Тарас) Савчук. В списке 100 лучших хоккеистов НХЛ занимает 9 место.

8 января 1950 года "Детройт Ред Уингз" остался без вратаря – травму получил ветеран Гарри Лумли. На матч против "Бостон Брюинз" по фарм-клубу "Индианаполис Кепиталз" вызвали 20-летнего потомка украинских переселенцев, уроженца почти украинского Виннипега (15% населения – украинцы) Терри Савчука. Дебют прошел так себе: явных ошибок будущая звезда не допускала, но две шайбы в собственные ворота забросили защитники "Детройта". Терри отправили обратно, чтобы в следующем сезоне забрать окончательно в Детройт.

Его считают вратарем номер один мирового хоккея. Легендарный игрок "Детройта" в списке лучших в истории НХЛ находится на девятом месте. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. Лучший вратарь НХЛ 1952, 1953, 1955 и 1965 годов. В своем дебютном сезоне в 70 матчах пропустил в среднем меньше одной шайбы за игру. К хоккею привлек старший брат Николай. После преждевременной смерти брата Терри пришел на тренировку детской команды в его доспехах.

Имел множество болезней — одну руку короче другой, поврежденный позвоночник и артрит. Принципиально отказывался от маски. Имел несколько сотен шрамов и изуродованное лицо. После удара шайбы в глаз стал хуже видеть

Имел множество болезней — одну руку короче другой, поврежденный позвоночник и артрит. Принципиально отказывался от маски. Имел несколько сотен шрамов и изуродованное лицо. После удара шайбы в глаз стал хуже видеть. Только в лицо шайба попадала более 400 раз. Из-за больного позвоночника "изобрёл" современную вратарскую стойку — раньше вратари стояли на хоккейных воротах в полный рост и только Терри догадался согнуться.

В 1954 году Савчук попал в ужасную аварию, следствием которой стали переломанные ребра и пальцы, сотрясение мозга, вывернутые плечи и ноги, а вдобавок – сломанное ребро прохромило легкие. Когда реаниматолог увидел пациента, ему показалось, что в операционную вместо живого человека по ошибке прикатили кучу органов. В этот раз в лечение команда "Детройт Ред Уингз" вложила огромные средства. Терри Савчука собрали, поставили на ноги, и уже в 1955 году голкипер вернулся на лед, чтобы с командой в третий раз завоевать Кубок Стэнли.

Защитник "Детройта" Дуг Баркли вспоминал:

– Терри был самым жестким противником, которого вы когда-нибудь встречали. Помню одну игру против "Торонто". Обычно он надевал на матч обычную бейсбольную перчатку как ловушку: у них вырез с тыльной стороны, никакой защиты! Когда Юки накрыл шайбу, какой-то болван из "Кленовых листьев..." проехался коньком прямо по руке, порезав сухожилие. Кровь была повсюду. Я помог Терри доехать до скамейки запасных и из-за глубокой раны фактически видел белое сухожилие. Снова Юки зашивали, но на следующий год он вернулся и играл лучше, чем когда-либо.

На долгие годы он стал любимцем публики, которую обожала за смелость, мужество, отличную реакцию. 1955 Терри обменивают в "Бостон". Он падает духом. Очередная страшная болезнь – монокулез, увеличение лимфатических узлов и постоянная лихорадка, сделала из застенчивого парня настоящего отшельника.

Терри не вел образцовый образ жизни – пил, курил, особенно в последние годы. На вопрос сына Джерри, почему он не соблюдает режим, вратарь ответил философски:

"А мне платят за игру, а не за образ жизни".

– В хоккейной коробке в тот период не было более акробатического вратаря, – вспоминал спортивный комментатор Трент Фрайн. – Он не двигался вовсю, словно взрываясь и превращаясь в бешеный выброс энергии. Напротив – играл технологически: вниз перчатка, вверх, над клюшкой, отставленный локоть, а также вверх нацеленный наколенник; иногда Юки казался ветряной мельницей, которая шайбу останавливал чем-либо. Всю игру он проводил в напряжении: кричал на товарищей по команде, приседая, выпрямляясь, ныряя, выцарапываясь. За три периода его бледное лицо всегда вырисовывалось и запечатлевалось в память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

За карьеру провел 103 "сухих" матча. В 1970 году подрался с коллегой по команде "Нью-Йорк Рейнджерс" и едва ли не единственным другом Роном Стюартом. Во время потасовки упал на железную решетку и отбил печень. Вскоре скончался в больнице 40-летним.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

Самое читаемое
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 3 Просмотров: 18837
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 4 Просмотров: 14753
Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане
Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане 1 Просмотров: 8091
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 1 Просмотров: 6408
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас Просмотров: 5771
Спорт
Президент Польского футбольного союза прокомментировал назначение Шевченко
Президент Польского футбольного союза прокомментировал назначение Шевченко Просмотров: 540
У Супряги появился еще один шанс попрощаться с Луческу
У Супряги появился еще один шанс попрощаться с Луческу Просмотров: 315
"Боруссия" прервала победную серию "Баварии"
"Боруссия" прервала победную серию "Баварии" Просмотров: 333
Не Левандовски. Бундеслига назвала лучший гол 2021 года
Не Левандовски. Бундеслига назвала лучший гол 2021 года Просмотров: 153
Российский футболист отказывается переходить в клуб Шевченко
Российский футболист отказывается переходить в клуб Шевченко Просмотров: 702
Больше всего комментируют
33
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
6
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
4
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
4
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
3
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
Голосов: 186
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть