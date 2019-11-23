Украинский гимнаст стал чемпионом Кубка мира в Германии

Верняев стал призером Кубка мира. Фото: РБК

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев добавил еще одну медаль в свою коллекцию.

На этапе Кубке мира в немецком Котбусе наш олимпийский чемпион-2016 стал третьим в упражнении на коне, сообщает Сегодня.

Финальные соревнования в Германии разбили на два дня, сегодня прошел первый день финалов. Пока единственную награду сборной Украины принес Верняев. На коне Олег набрал 14,866 балла (6,6 сложность + 8,266 исполнение). Выше него расположились китаец Хао Венг (ровно 15 баллов) и японец Кайто Имабаяси (14,966).

На других снарядах наши до призов не добрались. На кольцах Игорь Радивилов занял седьмое место, Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке, а Диана Варинская остановилась в шаге от медали, показав четвертый результат на разновысоких брусьях.

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Верняев принес Украине первую золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.