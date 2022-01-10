Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании

Украинский защитник Василий Кравец отметился красивым забитым мячом в чемпионате Испании.

В рамках 23-го тура Сегунды хихонский "Спортинг" сыграл в ничью с "Малагой" - 2:2.

В первом тайме команды обменялись реализуемыми пенальти.

После перерыва Кравец вывел "Спортинг" вперед. Украинский защитник совершил сольный проход левым флангом, который завершился ударом издалека, после чего мяч по невероятной траектории поразил дальнюю девятку.

Однако хихонцы все же не смогли удержать победный результат – перед финальным свистком хозяева сравняли счет. В стартовом составе гостей был еще один украинец – Богдан Милованов.

Василий Кравец выступал в Украине за "Карпаты". С 2017 года играет в Испании. Сначала защищал цвета "Луго", "Леганесса". Прошлый сезон провел на правах аренды в польском "Лехе".

"Спортинг" Хихон идет на 14-м месте во втором по силе дивизионе Испании.