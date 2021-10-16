Украинский футболист стал гражданином Польши

Артем Путивцев 5 лет играет в Польше. Фото: "Термалика"

Украинский защитник польской "Термалики" Артем Путивцев получил польское гражданство, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний игрок присоединился к своей нынешней команды весной 2016 года, перейдя из харьковского "Металлиста". За это время он сыграл 179 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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Путивцев провел 1 поединок за национальную сборную Украины - 24 марта 2016 он дебютировал за "сине-желтых" в матче против Кипра. В мае 2016-го Михаил Фоменко включил Артема в резервную заявку на Евро-2016.