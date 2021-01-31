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воскресенье, 31 января 2021 10:51

Украинский футболист переедет из России в Грецию

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Украинский футболист переедет из России в Грецию
В "Рубине" Данченко не заиграл. Фото РИА Новости

Защитник "Рубина" Олег Данченко станет игроком АЕКа.

Украинский игрок уже прошел медосмотр в команде и улаживает последние детали контракта. Это будет аренда с правом выкупа.

Как сообщает naftemporiki.gr, АЕК будет обязан выкупить Данченко, если тот сыграет определенное количество матчей.

Права на игрока принадлежат "Рубину", но первую половину сезона Олег отыграл за "Уфу" в аренде.

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Раньше Данченко выступал за "Шахтер" и "Черноморец". Он был в числе немногих игроков, которые во время войны уехали играть в Россию.

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