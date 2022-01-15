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суббота, 15 января 2022 09:49

Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной

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Украинский футболист отказался от испанского гражданства. Все ради сборной
Богдан Милованов. Фото: ФК "Спортинг" Хихон

Футболист испанского клуба "Спортинг" Хихон Богдан Милованов хочет сыграть за национальную сборную Украины.

Но при этом, как сказал сам игрок YouTube-каналу vZbirna, он не общался с главным тренером Александром Петраковым.

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"Конечно, я слежу за сборными Украины. Поддерживаю их из Испании. Они могут добиться больших успехов. Я уверен, что Украина будет на чемпионате мира.

На данный момент контакта не было. Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Потому что для меня мечта - сыграть за сборную своей страны.

И хотел сказать, что я отказался от испанского гражданства на случай, если мне позвонит тренер сборной. Честно говорю, я не знаю Петракова. Но все говорят мне о нем очень хорошее", - сказал Милованов.

Богдан Милованов выступает за "Спортинг" Хихон с лета 2018 года. Всю карьеру он провел в Испании, хотя родился в Луганске.

Александр Петраков возглавил национальную сборную Украины летом 2021 года. Под его руководством команда сражается за выход на чемпионат мира в Катаре.

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