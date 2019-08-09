Украинский футболист отказался играть за российские клубы

Алексей Дитятьев уже полтора сезона играет в Польше

Украинский футболист категорически исключил возможность выступлений за российские команды.

Защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев высказался о выступлении в чемпионате России.

"У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории Украины. Для меня это непонятно и недопустимо. Я бы не поехал, но не в моем праве обвинять того, кто уехал. Это их выбор . Кто-то может говорить "футбол вне политики", но я не думаю, что такое вообще возможно. Футбол никогда не был вне политики", - сказал Дитятьев в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA.

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Алексей Дитятьев известен в Украине по выступлениям за "Олимпик", "Ворсклу", "Карпаты. Уже 1,5 сезона играет в польском Экстраклассе за середняка "Краковию".