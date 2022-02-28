Украинский футболист и его мама погибли от взрыва российской бомбы

Игрок ФК "Гостомель" 25-летний Дмитрий Мартыненко погиб в результате взрыва попавшей в его дом российской бомбы.
Не выжила и его мама, сообщили на странице "Киево-Святошинского футбола" в Facebook.
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Мартыненко был воспитанником луганского футбола, выступал на позиции полузащитника. Становился лучшим бомбардиром и игроком второй лиги любительского чемпионата Киевской области.
В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб эксзащитник "Карпат" Виталий Сапило. Львовянин был командиром танка. Он защищал столицу Украины от российских кафиров.
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