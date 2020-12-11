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пятница, 11 декабря 2020 21:00

Украинский футболист должен покинуть команду Реброва

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Украинский футболист должен покинуть команду Реброва
Александр Зубков стал одним из лидеров "Ференцароша". Фото: fradi.hu

Первая половина сезона вышла успешной для 24-летнего Александра Зубкова. Играет за венгерский "Ференцварош".

Вингер смог закрепиться в составе сборной Украины. Из-за травмыи коронавируса Андрей Шевченко имел проблемы с фланговыми полузащитниками. Дал шанс Зубкову. Игрок "Ференцароша" сначала приспосабливался к системе игры национальной команды, а затем смог уже реально помочь. Если в первом своем матче против Франции Александр выпадал из игры, то в поединке против Испании смог вымотать соперника на своем фланге перед выходом Виктора Цыганкова, который забил победный мяч. А в матче против Германии сделал ассист на Романа Яремчука.

Нельзя сказать, что Зубков стал важным игроком для сборной Украины, но свое время он будет получать. Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос - уже не молодые футболисты, за 30. В плане ротации, усиления игры Зубков, будет полезен для сборной. Шевченко его сможет использовать, когда нужно играть от обороны.

В составе "Ференцвароша" футболист смог получить опыт в ЛЧ, и стать одним из лидеров команды Сергея Реброва. В матче против "Динамо" именно Зубков был самым опасным игроком в составе гостей.

Александр - максимально пригодный игрок для контратакующего футбола. Собственно, потому, он не смог закрепиться в "Шахтере". Экс-тренер "горняков" Пауло Фонсека держал Зубкова в обойме первой команды, но своими шансами футболист не пользовался. Александру очень трудно играть в позиционной атаке. Ему нужно пространство. Игрок не обладает чрезвычайными техничными качествами, работу с мячом не назовешь шедевральной. Главные умения – скорость, настойчивость и старательность. Этого мало, чтобы играть в линии атаки "Шахтера". Поэтому "горняки" отпустили футболиста за умеренные деньги – 1-1.5 млн евро.

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Играя в аренде в "Мариуполе", Зубков очень быстро стал одним из лидеров команды и привлек к себе внимание "Ференцароша". Тогдашний тренер азовцив Александр Бабич играл в достаточно простой футбол, где качества Зубкова проявлялись с наилучшей стороны. По похожим принципам действует и Сергей Ребров. "Ференцварош" не может похвастаться высоким уровнем футбола. Все исполнители должны работать как один механизм. Только так команда может побеждать. Ребров играет вторым номером, где футболисты атаки должны иметь хорошие скоростные качества.

В своем первом сезоне Зубков уже проявил себя в Венгрии. Во втором сезоне смог стать одним из лидеров команды. Футболист адаптировался к новой стране, выучил английский язык. Бесспорно, заслуга в развитии игрока во многом принадлежит Сергею Реброву. За полтора года сотрудничества Зубков вырос в плане тактики и понимания футбола.

Чемпионат Венгрии – это просто возможность себя показать, трамплин в более сильне первенства. "Ференцварош" в прошлом сезона смог выйти в Лигу Европы, в этом - набрался опыта в Лиге чемпионов. Зубков один из самых молодых игроков в команде. Вряд ли "Фради" сможет рассчитывать на постоянные выступления в ЛЧ. В команде хватает возрастных футболистов. Возможно, кто-то из лидеров получит лучшие предложения. Украинец на уровне команды взял почти все. Ему нужно предпринимать следующий шаг для последующего развития карьеры.

Понятно, что заинтересовать действительно сильные команды Зубкову вряд ли удастся. Его вариант - это бельгийские клубы, которые умеют развивать футболистов, или середняки/аутсайдеры чемпионатов Италии, Германии, которые заинтересованы в развитии игрока и дальнейшем трансфере.

Александр Зубков – воспитанник системы "Шахтера". В составе национальной команды провел 5 матчей.
Сергей Тищенко
Вынос:
Максимально пригодный игрок для контратакувального футбола. Собственно, потому, он не смог закрепиться в "Шахтере".
Во втором сезоне смог стать одним из лидеров команды. Футболист адаптировался к новой стране, выучил английский язык

Автор: Сергей Тищенко
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