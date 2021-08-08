Украинский форвард встретился с Мбаппе

Николай кухаревич дебютировал за новый клуб. Фото: "Труа"

Украинский форвард Николай Кухаревич дебютировал за "Труа" в чемпионате Франции. Он отыграл 10 минут после выхода на замену

В первом туре Лиги 1 "Труа" принимал ПСЖ. Все основные события матча развернулись в первом тайме. На 9-й минуте Эль-Хаджам головой после подачи углового вывел "Труа" вперед. Парижане отыгрались усилиями Хакими, который прошил ворота с острого угла. Спустя две минуты Мауро Икарди после точного паса Килиана Мбаппе вывел ПСЖ вперед. Сообщает fanday.net

Дебют Кухаревича за "Труа" состоялся на 80-й минуте матча. Украинец вышел на замену вместо Йоанна Тузгара, но за отведенное время помочь своей команде вырвать ничью не сумел — 1:2 в пользу ПСЖ.

Мбаппе, которого сватают в "Реал", отыграл на поле 90 минут, Неймар и Доннарумма в заявку на матч не попали.

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Следующий матч команда Кухаревича проведет 15 августа против "Клермона", а ПСЖ сыграет со "Страсбургом". Кухаревич перешел в "Труа" летом этого года. Ранее футболистом интересовался бельгийский "Андерлехт".