Украинский форвард дебютировал в чемпионате Бельгии

Николай Кухаревич вместо французского теперь учит фламандский. Фото: "Левен"

Арендованный у французского "Труа" украинец Николай Кухаревич дебютировал за "Левен" в официальном матче.

Он вышел в основе в игре чемпионата Бельгии против "Брюгге", в старте которого появился другой украинец Эдуард Соболь.

Нападающего "Левена" заменили на 57-й минуте встречи, защитник "Брюгге" провел весь матч.

Игра завершилась со счетом 1:1.

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После 9 туров "Брюгге" возглавляет таблицу чемпионата Бельгии. Команда набрала 18 очков. "Лёвен"идет предпоследним 8 баллов. Столько же у "Гента" за который выступает украинец Роман Безус.