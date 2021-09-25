Украинский форвард дебютировал в чемпионате Бельгии

Арендованный у французского "Труа" украинец Николай Кухаревич дебютировал за "Левен" в официальном матче.
Он вышел в основе в игре чемпионата Бельгии против "Брюгге", в старте которого появился другой украинец Эдуард Соболь.
Нападающего "Левена" заменили на 57-й минуте встречи, защитник "Брюгге" провел весь матч.
Игра завершилась со счетом 1:1.
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После 9 туров "Брюгге" возглавляет таблицу чемпионата Бельгии. Команда набрала 18 очков. "Лёвен"идет предпоследним 8 баллов. Столько же у "Гента" за который выступает украинец Роман Безус.
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