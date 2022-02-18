Украинский диверсант. Тренер обвинил Ракицкого в поражении "Зенита"

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпион России "Зенит" дома проиграл испанскому "Бетису" – 2:3.

Бывший игрок сборной Украины 32-летний Ярослав Ракицкий провел слабый матч. В каждом из трех пропущенных голов есть вина экс-защитника "Шахтера".

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"Создали моменты, даже вперед могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали вратарь Михаил Кержаков и защитник Ракицкий, - это убивает игру", - цитирует тренера "Зенита" Сергея Семака Footballhub.com.

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с начала 2019 года. В Украине защитник выступал за "Шахтер".

После переезда в Россию Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины. Позже сам игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде.