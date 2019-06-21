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пятница, 21 июня 2019 15:07

Украинский чемпион мира по биатлону сообщил неутешительные новости о состоянии здоровья

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Украинский чемпион мира по биатлону сообщил неутешительные новости о состоянии здоровья
Дмитрий Подручный пока не может начать подготовку к сезону из-за травмы колена

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пока не сможет проводить полноценные тренировки к новому сезону из-за травмы.

Подручный в своем Instagram сообщил, что вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Украинец вернется к полноценной работе только тогда, когда восстановиться от травмы.

"Профессиональный спорт без травм - то же самое, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом.

Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена", - написал Пидручный.

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Пидручный стал первым украинским победителем чемпионата мира по биатлону. До этого на мировом первенстве биатлонисты из Украины ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала.

https://24tv.ua
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