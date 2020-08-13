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пятница, 14 августа 2020 07:45

Украинский "царь небес" завоевал первое золото на чемпионате мира

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14 августа 1983 на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки 19-летний украинский спортсмен Сергей Бубка преодолел высоту 5,7 м и стал чемпионом мира в прыжках с шестом. Это было первое золото мужчины, которое принесло ему звание заслуженного мастера спорта.

Автор: 366days.ru
  В 1983 году Бубка завоевал первое золото на чемпионате мира
В 1983 году Бубка завоевал первое золото на чемпионате мира

Бубка на тот момент вряд ли всерьез думал о победе, его задачей было преодолеть 5,6 м. Справился с этой высотой с 3 попытки. Атлет на этом не остановился и в невероятном прыжке взял 5,7 м.

"Моя победа стала сюрпризом для всех, и, прежде всего, для меня самого", - говорил тогда Бубка.

После успешного чемпионата, карьера спортсмена стремительно шла вверх. Уже через год установил свой первый мировой рекорд. В Братиславе прыгнул на высоту 5,85 м, а в июле 1985 года в Париже ему покорилась высота в 6 м. В целом атлет завоевал 35 мировых рекордов. Он первым в истории прыжков с шестом преодолел 6-метровую высоту. Его рекорды 6,15 м в закрытых помещениях и 6,14 м в открытом секторе.

"У меня было страстное желание и понимание того, как заставить свое тело производить нужные движения. Другая составляющая моего успеха - тяжелая работа, ежедневный труд, дисциплина", - пояснил спортсмен.

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Обогнать украинца смог только француз Рено Лавиллени. В 2014 году в Донецке на легкоатлетическом турнире "перепрыгнул" рекорд на 1 см. Сергей Бубка тогда наблюдал за соревнованиями и искренне поздравил нового рекордсмена.

"Я удивлен, что мой рекорд продержался 21 года. В тот момент, когда поставил рекорд, я думал, что можно прыгнуть гораздо выше", - говорил он.

Однако успехи Бубки не омрачили. Его имья занесли в Книгу рекордов Гиннеса как обладателя самого большого количества мировых достижений. А в центре Донецка в 1999 году установили бронзовый памятник Сергею Назаровичу. Скульптура спортсмена с шестом, готовящегося к прыжку, находится на постаменте символической высоты - 6,15 м. В мире его называли "царем небес", "человеко-птицей", "мистером-рекордом".

Но спортсмену не везло на Олимпийских играх. Он 4 раза принимал участие в Играх, но золото завоевал лишь раз. Этот факт его карьеры назвали "олимпийским проклятием".

"За свою карьеру я добился нескольких выдающихся результатов. Трудно выделить лучший. Однако все же я скажу, что самое трудное, со спортивной точки зрения, было выиграть золото Олимпиады", - вспоминал спортсмен.

В 37 лет Бубка завершил спортивную карьеру. Стал вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Проводит успешную дияльнись по развитию легкой атлетики в Украине. Также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

За выдающиеся спортивные достижения Сергей Бубка отмечен не только рядом спортивных наград, но также государственных - Герой Украины, три Ордена князя Мирослава Мудрого, два ордена "За заслуги", орден государства и т.д. Кроме того, он один из немногих, кому прижизненно был установлен памятник.

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Дата
14
августа

Украинский "царь небес" завоевал первое золото на чемпионате мира

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