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понедельник, 01 июля 2019 15:00

Украинский борец едва не погиб на Европейских играх

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Украинский борец едва не погиб на Европейских играх
Алексей Калиниченко чуть не погиб во время соревнований

Украинский борец греко-римского стиля Алексей Калиниченко избежал трагической гибели во время поединка за 3-е место на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске. Украинский борец в утешительном финале встречался с белорусом Сосланом Дауровым.

Калиниченко, который выступает в категории до 67 кг, в поединке с белорусом пропустил удушающий прием.

После этого украинец остался лежать на татами. У него начались судороги. Рефери поединка вызвал медиков, вышла на арену моментально.

Доктора оказали украинцу первую помощь. Калиниченко смог продолжить поединок, однако потерпел поражение со счетом 2:3.

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На счету украинской команды 51 медаль на вторых Европейских играх, в том числе 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 3-е место.

https://24tv.ua
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