Украинский боксер заставил Путина встать во время исполнения гимна Украины

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Большая неприятность случилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Прибыв в Минск на закрытие Европейских игр, он по приглашению организаторов посетил в воскресенье, 30 июня, финальные бои боксерского турнира.

И, на свою беду, вынужден был услышать украинский гимн в честь лучшего бойца мира в любительском боксе Александра Хижняка, который уверенно победил в весовой категории до 75 килограммов.

Автор: Социальные сети Владимир Путин встал во время исполнения гимна Украины

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На счету украинской команды 51 медаль на вторых Европейских играх, в том числе 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 3 место