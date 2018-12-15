Украинский боксер выиграл последний чемпионский бой года

В Киеве на вертолетной площадке в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый" 31-летний украинский боксер Артем Далакян провел второй успешную защиту титула WBA в весе до 50,8 кг. Он победил техническим нокаутом в 5 раунде Грегорио Леброна из Доминиканской Республики.

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Бой начался без разведки. Претендент работал в основном первым номером, прессинговал, давил на чемпиона. Артем же рассчитывал на контратаки. Одна из них во втором раунде принесла успех - он отправил соперника в флэш-нокдаун. После довольно конкурентных третьего и четвертого раундов, в пятом наступила развязка. Далакян трижды отправлял соперника в нокдаун и рефери остановил поединок - победа техническим нокаутом!

Днепрянин Артем Далакян выиграл вакантный титул чемпиона мира чемпиона мира по версии WBA в весе до 50,8 кг 24 февраля 2018 года в американском Инглвуде. Он победил по очкам американского ветерана, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Брайана Вилорию. Все трое судей отдали победу украинскому боксеру со счетом - 118:109. Тогда Далакян стал самым легким в истории украинским чемпионом мира. До него таким был Владимир Сидоренко - чемпион мира по версии WBA в 2005-2008 годах в категории до 53,5 кг. 17 июня 2018 года в Киеве Далакян впервые защитил титул чемпиона мира. Он победил техническим нокаутом в восьмом раунде обязательного претендента из Таиланда Сиричая Таена.

В общем пятеро наших атлетов провели десять боев за полноценные чемпионские титулы. Они одержали 9 побед, 5 нокаутов, при одном поражении

Это последний в этом году чемпионский бой украинских боксеров на профи-ринге. В общем пятеро наших атлетов провели десять боев за полноценные чемпионские титулы. Они одержали 9 побед, 5 нокаутов, при одном поражении. По три победы в активе Артема Далакяна и Александра Усика, две у Василия Ломаченко, одна у Александра Гвоздика. Проиграл свой чемпионский бой Сергей Деревянченко.