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вторник, 23 июля 2019 14:24

Украинский боксер встретится со звездным экс-чемпионом

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Украинский боксер встретится со звездным экс-чемпионом
Иван Редкач выйдет в ринг против Эдриэна Бронера осенью

Украинский боксер Иван Редкач следующий бой проведет против звездного экс-чемпиона мира Эдриэна Бронера. Это может быть 29-й бой украинском на профессиональном ринге.

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Бронер и Редкач будут сражаться друг против друга.

"Источники рассказали, что поединок Эдриэна Бронера на Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер снова хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно. Редкач будет биться на фоне главной победы в карьере: неожиданного нокаута в поединке против Девона Александера в мае, во время дебюта в полусреднем весе ", - написал инсайдер в Twitter.

Теперь же информацию подтвердил сам Бронер, сообщает "boxingtalk.com". Планируется, что бой пройдет в конце сентября или в начале октября в первом полусреднем весе.

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29-летний Бронер бывший чемпион мира в четырех весовых категориях: вторая полулегкий (WBO, 2011-2012), легкая (WBC, 2012-2014), первый полусредний (WBA, 2015-2016), полусредний (WBA, 2013). Бронер сражался против Пакьяо в январе, уступив единогласным судейским решением.

https://24tv.ua
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