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понедельник, 29 июля 2019 11:09

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

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Виктор Савченко в составе сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских игр-1976- в Монреале, Канада. Он первым из боксеров УССР - Украинской Советской Социалистической республики - поднялся на боксерский олимпийский пьедестал.

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29 июля 1976-го уроженец Херсонской области в полуфинале весовой категории до 71 кг в драматическом бою со счетом 2:3 уступил поляку Ежи Рыбицкому. Это был один из лучших поединков всего боксерского олимпийского турнира. Оба побывали в нокдауне. Судейское решение не было очевидно, и все же оказалось в пользу польского атлета, который в итоге выиграл "золото" Олимпиады. Виктору Савченко досталась "бронза".

Я отправил соперника в нокдаун, но потом расслабился

"Мой бой с Ежи Рыбицким в полуфинале начался хорошо, - вспоминал Виктор Савченко. - Я отправил соперника в нокдаун, но потом расслабился и ему присудили победу 3:2. Многие посчитали, что мне победу просто не отдали. Но вы же понимаете, что выигрывать надо так, чтобы у судей не было сомнений".

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Эти соперники в карьере встречались еще трижды и каждый раз победителем выходил украинец - на чемпионате Европы-1977, чемпионате мира-1978 и Олимпиаде-1980.

На Олимпийских играх-1980 в Москве Виктор Савченко выиграл "серебро" в весе до 75 кг. Он - единственный украинец в советские времена, кто стал двукратным призером Олимпийских игр по боксу.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

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