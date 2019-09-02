Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

19-й по счету чемпионат мира по боксу среди любителей прошел в немецком Гамбурге с 25 августа по 2 сентября 2017 года. До финальных боев дошел единственный украинец - 22-летний средневес Александр Хижняк из Полтавы.

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В категории до 75 кг на пути к финалу украинский боксер поочередно прошел словака Андрея Чемеза - 4:0, англичанина Бенджамина Уиттакера - 4:1 и американца Троя Айсли - 4:1. А 2 сентября в финале Хижняк встретился с казахом Абильханом Аманкулом. Соперник в четвертьфинале сенсационно победил действующего чемпиона мира и олимпийского чемпиона с Кубы Арлена Лопеса - 3:2 и рассчитывал на победу в финале. Но полтавчанин не оставил ему никаких шансов. С первых секунд он навязал сопернику агрессивный бескомпромиссный бой. В течение всего поединка он выбрасывал гораздо больше ударов и чаще попадал в цель. Еще до окончания боя, преимущество Хижняка была настолько очевиднім, что вопрос о победителе не стоял. Все пятеро судей отдали победу украинцу.

Александр Хижняк вошел в историю бокса

Александр Хижняк также был признан лучшим боксером чемпионата мира 2017 года независимо от весовой категории. Полтавец стал настоящим открытием 2017 года. В марте в Румынии он выиграл чемпионат Европы среди мужчин до 22 лет. В июне в Харькове стал уже чемпион Европы среди взрослых. И вот победа на дебютном для себя чемпионате мира среди взрослых. Александр Хижняк вошел в историю бокса как единственный атлет, который в течение полугода смог стать чемпионом Европы среди мужчин в возрасте до 22 лет, чемпионом Европы и мира среди взрослых. Также его признали лучшим боксером чемпионатов Европы и мира, а затем и лучшим спортсменом 2017 года в Украине.

Медаль Александра Хижняка стала единственной для сборной Украины на чемпионате мира 2017 года и вывела нашу команду на пятое общекомандное место на этом турнире.