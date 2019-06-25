Украинский боксер побил россиянина на Европейских играх

Виктор Выхрист разгромно победил своего соперника из России

27-летний украинский боксер Виктор Выхрист вышел в четвертьфинал на Европейских играх в Беларуси. Виктор в 1/8 финала одолел представителя России Ивана Верясова.

Бой состоялся в супертяжелом весе (91 кг). Поединок длился отведенные 3 раунда.

Украинскому боксеру удалось получить разгромную победу единогласным решением судей - 5:0.

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Таким образом, Виктор Выхрист вышел в "восьмерку" сильнейших боксеров турнира в Минске. В четвертьфинале его соперником был серб Владан Бабич.