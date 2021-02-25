Украинский боксер хочет драться с обидчиком Ломаченко

Денис Беринчик хочет выйти на чемпионский бой. Фото: Instagram / berinchyk

Украинский боксер легкой категории 34-летний Денис Беринчик хочет провести бой против абсолютного чемпиона своей весовой категории Теофимо Лопеса.

Беринчик планирует встретиться с американским боксером в следующем году, сообщает "Суспильне спорт".

"Планы на 2021 год? Эти вопросы надо задавать моему промоутеру. Непонятно, будет ли реванш у Василия Ломаченко с Лопесом. Там еще есть такой Джордж Камбосос из Австралии, он официальный претендент на титул IBF. Я в очереди, как и все мировые боксеры.

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Я думаю, что бой с Лопесом состоится в 2022-м. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным претендентом. Я 3-й номер в рейтинге WBO", - сказал Беринчик.

21 марта в Броварах Беринчик встретится с чилийцем Хосе Санчесом. 18 октября 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира, отобрав в украинца 3 чемпионские пояса.