Украинский баскетболист вспомнил, как хотел ехать в НБА

Станислав Медведенко провел 7 лет в НБА. Фото: nba.com

Экс-лидер мужской сборной Украины по баскетболу Станислав Медведенко рассказал, что не хотел переезжать в НБА.

Медведенко все устраивало в Украине, поэтому он не спешил что-то менять в своей жизни.

"У меня в БК" Киев "была шикарная зона комфорта. 20 лет, у меня хороший заработок, есть машина, я постоянно играю, руководство и тренер относятся лояльно. У меня было три предложения, я думал остаться еще на сезон, набраться опыта, а потом можно идти. Но "Лейкерс" просто положили передо мной контракт и сказали, что надо ехать, отказываться от такого нельзя. Когда тренер Волков узнал, что я сомневаюсь, то сказал, что я с ума сошел. Сумма трансфера составила 250 тысяч долларов - в то время это были большие деньги даже по меркам футбола. Зарплата - в шесть раз выше, чем в Киеве. После второго контракта купил себе дом ", - признался Медведенко в эфире YouTube-канала" Do Best! ".

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Станислав Медведенко выступал в Украине за "Денди-Баскет", "БК Киев". В НБА провел 7 лет защищал цвета "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атланта Гокс".