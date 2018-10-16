Украинских теннисистов наказали за договорные матчи

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 486
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 747
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 594
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 3663
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1998
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 783
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
12 Просмотров: 1125
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3384
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1764
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1620
Фото
Все фото
8
19
5
16
11
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Видео
Все видео
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок
Лига Наций Италия вырвала победу на последних секундах, Россия победила турок
Он должен был принести "Челси" первую победу в Лиге чемпионов
Он должен был принести "Челси" первую победу в Лиге чемпионов
Шовковский, Кулач и Пластун спели песню новичков сборной
Шовковский, Кулач и Пластун спели песню новичков сборной
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 783
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3384
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1764
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1620
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4167
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 954
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
вторник, 16 октября 2018 11:11

Украинских теннисистов наказали за договорные матчи

  Комментировать
Украинских теннисистов наказали за договорные матчи
Глеба Алексеенко и его брата Вадима обвинили в организации договорных матчей. Фото: album.foto.ru

35-летние братья-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно дисквалифицированы и оштрафованы на 250 тысяч долларов каждый за организацию договорных матчей и ставки на теннис.

Украинские спортсмены с июня 2015-го по январь 2016 года неоднократно нарушали антикоррупционные правила на турнирах в России, Румынии, Германии и Турции, а также просили третьи лица ставить на матчи, исход которых они знали заранее. Об этом сообщает apnews.com.

Вадим Алексеенко стоит 1113-м в рейтинге, а его рекорд – 497-е место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир

Глеб Алексеенко сейчас занимает 1725-ю строчку мирового рейтинга, а максимум поднимался на 609-ю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA Просмотров: 459
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины Просмотров: 594
Сейчас вы читаете новость «Украинских теннисистов наказали за договорные матчи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 31231
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь 1 Просмотров: 26929
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 23492
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 19857
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 18252
Спорт
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты
 Просмотров: 441
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
Португалия забила классный мяч в ворота Шотландии - видео
 Просмотров: 1350
Стало известно, где может продолжить карьеру Зинченко
Стало известно, где может продолжить карьеру Зинченко Просмотров: 621
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA Просмотров: 459
Соперник Украины в Лиге Наций уволил тренера
Соперник Украины в Лиге Наций уволил тренера Просмотров: 396
Больше всего комментируют
12
В Киеве стартовал марш националистов
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
6
Националисты разгромили офис Медведчука
6
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Голосов: 1091
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua