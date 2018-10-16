Украинских теннисистов наказали за договорные матчи

35-летние братья-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно дисквалифицированы и оштрафованы на 250 тысяч долларов каждый за организацию договорных матчей и ставки на теннис.
Украинские спортсмены с июня 2015-го по январь 2016 года неоднократно нарушали антикоррупционные правила на турнирах в России, Румынии, Германии и Турции, а также просили третьи лица ставить на матчи, исход которых они знали заранее. Об этом сообщает apnews.com.
Вадим Алексеенко стоит 1113-м в рейтинге, а его рекорд – 497-е место.
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Глеб Алексеенко сейчас занимает 1725-ю строчку мирового рейтинга, а максимум поднимался на 609-ю.
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