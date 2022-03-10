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четверг, 10 марта 2022 11:26

"Украинских детей ежедневно убивают люди, которым ты сейчас лижешь задницу". Экс-жена обратилась к Тимощуку

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&quot;Украинских детей ежедневно убивают люди, которым ты сейчас лижешь задницу&quot;. Экс-жена обратилась к Тимощуку
Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук прожили в браке 16 лет. Фото: Facebook.com/nadiya.navrotska

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к нему по поводу войны в Украине.

Навроцкий призвала экс-мужа поддержать Украину после нападения России.

"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и ш##х.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

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Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Так что знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней", – написала Навроцкая в Facebook.

Тимощук развелся с женой Надеждой Навроцкой в ​​2016 году. У пары осталось двое детей. Сейчас состоит в браке с россиянкой Анастасией Климовой.

Бывший игрок "Шахтера" до сих пор не прокомментировал вторжение России в Украину и остался единственным украинцем, работающим в РПЛ.

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