Украинские теннисистки установили уникальный рекорд в турнире WTA

Украинские теннисистки выступают в турнире WTA. Фото: ТСН

Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре.

Впервые сразу 5 наших спортсменок выступят на турнире серии Premier Mandatory в основной сетке в одиночном разряде, сообщает 24 канал.

В основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Марта Костюк преодолели сито квалификации.

В первом круге украинки получили следующих соперниц: Элина Свитолина - Полин Парментье; Леся Цуренко - Анжелик Кербер; Даяна Ястремская - Плишкова.

Марта Костюк и Екатерина Козлова могут сыграть с еще одной теннисисткой из квалификации или кем-то из следующих соперниц Элис Мартинес, Симоной Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбара Стрицова или Чжан Шуай.

Также в парном разряде в Мадриде будут стартовать сестры Людмила и Надежда Киченок.

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Действующая классификация турниров WTA была введена в 2009 году. Тогда же украинский рекорд в Мадриде установила Елена Бондаренко, пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Динаре Сафиной.