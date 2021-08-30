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понедельник, 30 августа 2021 08:27

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Параолимпиаде

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Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Параолимпиаде
Дидух получил "серебро", уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю. Фото: Reuters

Украинские теннисисты Марина Литовченко и Виктор Дидух завоевали еще две медали на Параолимпийских играх в Токио.

В целом Украина имеет 45 медалей, сообщает Параолимпийский комитет. 11 золотых, 23 серебряных и 11 бронзовых наград.

"В финальном соревновании по настольному теннису Литовченко завоевала "золото". В трех сетах она победила Маляк Алиеву, которая представляет Параолимпийский комитет России", - говорится в сообщении.

Дидух получил серебряную медаль, уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю - 1:3.

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В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Вчера украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали. 40-летняя легкоатлетка Оксана Зубковская взяла первое место в прыжках в длину, а Роман Полянский - в академической гребле на 2 тыс. м.

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