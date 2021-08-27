Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Параолимпиаде

Павленко одержала победу с результатом 4,86 м. Фото: NationalSportsCommitteeOfTheDisabledofukraine

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Параолимпийских играх в Токио.

Владислав Белый получил серебряную медаль в метании копья, сообщает Параолимпийский комитет. Еще одну награду принесла Украине Юлия Павленко.

"Третий день Параолимпиады начался с "бронзы" в утренней сессии по легкой атлетике. Тотально незрячая Павленко стала третьей в прыжках в длину", - говорится в сообщении.

Павленко одержала победу с результатом 4,86 м. До "золота" ей не хватило 14 см.

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В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.